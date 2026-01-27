【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク外国為替市場で円高・ドル安が進み、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５２円台をつけた。１５２円台をつけるのは昨年１１月上旬以来、約２か月半ぶり。２７日の東京市場では１５４円７０銭台で大方の取引を終えていた。前週末に米金融当局が市場参加者に為替水準を尋ねる「レートチェック」を実施したとの情報が広がって以降、市場では為替介入に対する警戒感から円を買う動き