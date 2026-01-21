昨年12月1日にクラウドファンディングが始まった「Smart Recovery Ring／INFOBARコラボモデル」。まもなく1月31日に受付が終了するが、すでに1100人以上から4140万円以上の支援が集まるほどの人気となっている。一般発売に先がけて、使ってみることができたので、使用感を本音でレビューしたいと思う。 クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で購入型クラウドファンディングを実施中。初期目標を大きく上回る人気