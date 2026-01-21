【肩ズンFig.ガチャマシン】 2月中旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig.ガチャマシン」を2月中旬に発売する。価格は1回300円。 相手の肩にズンともたれるような仕草が可愛いフィギュア「肩ズンFig.」シリーズに、ガチャマシンが登場。キュートなフォルムになるようにデフォルメしつつも、ハンドルや取り出し口な