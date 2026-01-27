【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比401.43ドル安の4万9010.97ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を28日に控え、持ち高調整や利益確定のための売り注文が先行した。