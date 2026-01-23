今回の衆院小選挙区選で、議員１人あたりの有権者数の格差（１票の格差）が２倍以上となったのは全国１７選挙区に上り、前回２０２４年の衆院選から７選挙区増えたことがわかった。２倍以上の格差は、司法が「違憲状態」と判断する目安になっている。総務省が公表した選挙人名簿登録者数（有権者数）をもとに、読売新聞社が試算した。最大格差は、有権者数が最少の鳥取１区（２２万８２０人）を「１」とすると、最多の北海道３