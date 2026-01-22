女子プロレスのスターダムは２７日、都内で記者会見を開いた。２月７日のエディオンアリーナ大阪大会でワールド王座戦を行う王者・上谷沙弥（２９）と挑戦者のスターライト・キッドが調印式に出席し、思いの丈をぶつけ合った。先に口を開いたキッドは「上谷には今まで嫌というほどのジェラシーと悔しさを見せられてきた。私が上谷に初めて負けた２０２０年からずっと意識してきた」と胸の内を明かし、「今回で６回目のシングル