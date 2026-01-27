円安を是正するための為替介入の警戒感から外国為替市場では円が買われ、一時1ドル=152円台をつける場面がありました。27日の外国為替市場では、 午後7時前に154円台から153円台まで急速に1円ほど円高が進みました。これについて片山財務大臣は午後11時前に行われた会見で、 介入の準備段階である 『レートチェック』などを実施したか問われましたが、 「コメントを差し控える」と述べました。その上で、