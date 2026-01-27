上野動物園の双子のジャイアントパンダは、27日夜8時すぎ、成田空港から中国へ旅立ちました。これでパンダは日本国内から姿を消しました。上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイは27日午後1時半ごろ、多くのファンに見守られながら、生まれ育った上野動物園を後にしました。成田空港では、2頭が入れられたケージがそれぞれ飛行機に積み込まれ、午後8時すぎ、シャオシャオとレイレイは中国の四川省に向け出