ボートレース江戸川のＧIII「オールレディース江戸川女王決定戦ＫＩＲＩＮＣＵＰ」は２７日、準優勝戦が行われた。藤原菜希（３９＝東京）は準優１１Ｒ、２コースからコンマ０９のトップスタートで踏み込むと１Ｍ差し切って快勝。優出一番乗りを果たしたが「仕上がりは納得できてないです。直線はいいけど、回り足が合ってない。差さればラッキーぐらいで行きました。行き足、回り足を良くしないと」とエース６９号機のさらな