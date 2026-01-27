日本時間０時００分に米リッチモンド連銀製造業指数（1月）、コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 リッチモンド連銀製造業指数（1月）00:00 予想-6.0前回-7.0（リッチモンド連銀製造業指数) コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）00:00 予想90.5前回89.1（コンファレンスボード消費者信頼感指数)