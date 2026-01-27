きょうも為替市場でドル売り・円買戻しの動きが続いており、ドル円は先ほど１５２円台に一時下落した。１１月７日以来の安値水準。 USD/JPY153.04EUR/JPY182.86 GBP/JPY210.65AUD/JPY106.51 MINKABU PRESS編集部野沢卓美