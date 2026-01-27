２２時４５分ころに配信した「このあとカナダ中銀据え置きが確実視可能性はどちらにも残す」は誤配信でした。カナダ中銀の政策発表は明日２８日の２３時４５分です。お詫びして訂正いたします。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美