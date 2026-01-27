1974（昭和49）年1月28日、東京都の美濃部亮吉知事が、幹部職員ら約6千人を東京・日大講堂に集め「都職員に訴える」と題した異例の集会を開いた。物価高による生活危機に対し「この危機を乗り切るには官僚主義を打ち砕き、前例のないことに手を出す姿勢がなければならない」などと約1時間にわたって演説した。