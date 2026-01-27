上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが中国に向け、飛行機で出国しました。上野動物園がシャオシャオとレイレイをトラックに載せる映像を公開しました。上野動物園を出発する直前まで飼育員が、大好きなニンジンや竹をあげていました。成田空港周辺に集まったファンからは、「もう、さみしい…。本当に行っちゃうのかなっていう、信じられない気持ちがあります」「さみしいですね。上野の一家には癒やさ