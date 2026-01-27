政治アナリストの伊藤惇夫氏とピクテ・ジャパンの大槻奈那シニアフェロー、明治大の飯田泰之教授が２７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、衆院選の与野党党首の第一声について議論した。伊藤氏は、与党が掲げる食料品を対象とした２年間限定の消費税率ゼロを巡り、「高市首相が触れなかったのは注目点だ」と指摘。大槻氏は「積極財政を表に出しすぎて金利などが上がると選挙にも響く。マーケットに気を使った可能性は