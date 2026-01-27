女子プロレスのスターダムは27日、都内で「スターダム旗揚げ15周年記念STARDOMSupremeFightinOSAKA2026」（2月7日、エディオンアリーナ大阪）の会見を行った。ワンダー・オブ・スターダム選手権の調印式が行われ、王者の小波と挑戦者の壮麗亜美が出席。王者の小波は「壮麗、前回、飯田はスプレーを回避する方法を勉強してきたけど、お前は何か特別なことを勉強してくることはあるのか？楽しみにしているのだが。私