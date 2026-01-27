女子プロレスのスターダムは27日、都内で「スターダム旗揚げ15周年記念STARDOMSupremeFightinOSAKA2026」（2月7日、エディオンアリーナ大阪）の会見を行った。伊藤麻希が勝手につくったかわいい・オブ・かわいい選手権。白いワンピースのかわいい衣装のお嬢様スタイルのさくらあやが黒い衣装の伊藤が敗戦したときにスターダム追放を要求した。さくらは「この度“かわいい・オブ・かわいい”に挑戦します。私がこ