衆院選が２７日に公示された。２月８日投開票。参政党は小選挙区に自民、中道に続く規模となる１８０人超の候補を擁立した。小渕優子氏の圧勝が続く群馬５区に、木暮智貴氏を立てた。前回２０２４年は自民、維新、共産の３候補の争いだったが、今回は自民・小渕氏、参政・木暮氏の一騎討ちの様相に。ネットでも注目を集め「なんと自民党対参政党の一騎打ち」「群馬５区の牙城」と注目する声が投稿されている。自民岩盤の