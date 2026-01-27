28日発売の「週刊少年マガジン」9号より短期集中連載『邪目さんは邪神です』（作者：赤城すー）がスタートした。『甘神さんちの縁結び』内藤マーシーより応援コメントが公開された。【画像】今週の表紙は？日向坂46の大野愛実『マガジン』最新号■『邪目さんは邪神です』赤城すー友達が欲しくて形だけヤンキーになって高校デビューをしようとした真白蒼太。しかし、結果的に恐れられるだけでクラスで浮いた存在に。そんな