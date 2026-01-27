ソフトバンクは、サーバーの不具合によって、のべ8600件程度の個人情報が漏えいした可能性があると発表しました。会員ページで他人の住所などが表示されたほか、メールの送信元が入れ替わり、およそ半数のケースで通信内容が第三者に届いた可能性があるとしています。不具合は去年9月から発生していましたが、サイバー攻撃ではなく、現在は解消されていて、ソフトバンクは「重大な事象」として監督省庁に報告し、専用の相談窓口を