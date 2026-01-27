アメリカによる関税圧力が強まる中、EU（ヨーロッパ連合）とインドは27日、FTA（自由貿易協定）を結ぶことで最終合意したと発表しました。インドを訪れているEUのフォンデアライエン委員長がモディ首相と会談し、発表しました。今回のFTAでは、EUからインドへの輸出品の96.6％、インドからEUへの輸出品の99.5％で関税が撤廃、または引き下げられます。EUからインドへ輸出される自動車の関税は110％から段階的に10％に、ワインの関