JR北海道は、1月28日と29日に札幌圏の終電時刻を繰り上げる。1月25日以降続く、記録的な降雪などによって各駅の積雪が増え、多くの列車で運休や遅延が発生している。夜間のみでは状況を解消させる十分な除雪ができないことから、午後9時以降に札幌駅を発着する列車を運休する。新千歳空港から札幌方面へは、午後8時47分発の特別快速「エアポート173号」が最終列車となる。