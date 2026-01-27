オンラインでのG7財務相会合に臨む片山財務相＝27日午後、財務省（同省提供）【ブリュッセル共同】日米欧の先進7カ国（G7）は27日、オンラインで財務相会合を開き、重要鉱物の安定確保に向けサプライチェーン（供給網）の強化で協調していくことで一致した。片山さつき財務相が会合後、東京都内で記者団に明らかにした。重要鉱物を巡っては、中国によるレアアース（希土類）の輸出管理強化など経済的威圧への対応が課題となって