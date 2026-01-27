日米韓3カ国の外交当局は27日、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて電話協議し、北朝鮮に対して地域と国際社会の平和を脅かす挑発行動を止めるよう求めた。日米韓で緊密に連携する方針も確認した。日本外務省が発表した。