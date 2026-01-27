経団連と連合のトップが会談し、2026年の春闘が事実上スタートしました。物価高が続く中、5％以上の賃上げ水準を維持できるかが焦点となります。経団連・筒井会長：賃金引き上げに対する社会的な関心と、その必要性がかつてないほどに高まっている。連合・芳野会長：3年連続で5％以上の賃上げは当然実現しなければなりません。27日午前に行われた会談で経団連の筒井会長は、基本給を引き上げるベースアップの検討を賃金交渉のスタ