ボートレース芦屋の「山口シネマ杯」が２７日に開幕した。小松卓司（４２＝福岡）は初日１Ｒを４コースから３着。後半７Ｒはインから押し切って３、１着とまずまずの滑り出し。前検からピット内で評判の舟足。「ペラは前検日に叩いてそのまま。少しスカっている感じがあったし直線は前検の方が良かった。でも全然悪くないし、今節の中だといい部類だと思う」とパワーを感じ取っている。強力パワーを生かして２日目以降も白