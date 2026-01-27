巨人の春季キャンプに参加する一軍メンバーが２７日、合同自主トレーニングのため宮崎市に入った。２８日から３日間、ひなた宮崎県総合運動公園で調整し、２月１日からキャンプに臨む。宮崎空港での歓迎セレモニーでは、主将の岸田が「リーグ優勝、日本一を達成するため、この宮崎の地でしっかり練習し、開幕に向けて力をつけていきたい」とあいさつ。昨季遊撃でベストナインとゴールデン・グラブ賞に輝いた泉口は「優勝を目指