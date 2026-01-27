甘粛省蘭州市にある「敦煌」テーマ郵便局は、「郵政文化＋敦煌壁画文化」を核心に据え、作られたユニークな郵政サービス空間となっている。中国新聞網が伝えた。アート展示、文化クリエーティブグッズの販売、体験コーナー、カフェ・軽食店が一体となっており、莫高窟の壁画や飛天芸術などの敦煌文化のシンボルを郵便サービスに融合させることで、没入型の文化体験を観光客や市民に提供している。同郵便局は2026年、干支の馬に関わ