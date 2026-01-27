Netflixが2026年に配信する注目作品を紹介するラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」が1月27日に都内で開催され、4月27日に世界配信されるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』のトークパネルに主演の戸田恵梨香、監督の瀧本智行、エグゼクティブプロデューサーの岡野真紀子（Netflix）が登壇した。 参考：戸田恵梨香主演『地獄に堕ちるわよ』に伊藤沙莉、生田斗真ら出演ティザー予告も