佐賀県警白石署は27日、同署管内で交流サイト（SNS）を使った副業詐欺が発生し、688万円の被害が出たとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月24日ごろ、被害者が携帯電話のSNS上で副業募集の投稿を見つけた。そのSNSアカウントにメッセージを送ったところ、相手から別のSNSに誘導されるなどして「指令された時間にスマートフォンを使って簡単な作業をするだけで、月15万円以上の報酬が見込める」「最低