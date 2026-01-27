福岡県警門司署は27日、北九州市門司区大里戸ノ上4丁目付近の路上で同日午後3時20分ごろ、下校中の小学生男児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30から50歳くらい、身長160程度。グレーと黒色のジャケット、四角い眼鏡着用。