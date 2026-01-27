広島県警は27日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島内野手・羽月隆太郎容疑者（25）を逮捕した。羽月容疑者は「使った覚えはありません」と容疑を否認している。エトミデートは海外で鎮痛剤、麻酔などで用いられる国内未承認の医薬品成分。国内に出回っているのは電子たばこで吸引できるリキッド状のもの。エトミデートは過剰摂取すると手足がけいれんし、ゾンビのように見