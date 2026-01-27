広島県警は27日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島内野手・羽月隆太郎容疑者（25）を逮捕した。県警によると昨年12月16日、110番を受けて警察官が向かった先に通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同行して尿検査をするとエトミデートの陽性反応が出た。県警は自宅などを家宅捜索し、入手経路や一緒に使った人の有無などを調べているが、本人は「使った覚えは