トランプ大統領は26日、SNSで、韓国の李在明大統領と合意した関税措置について「なぜ韓国の議会は承認しないのか？」と投稿。合意が履行されていないとして、自動車関税や「相互関税」を25％に引き上げると表明しました。両国は関税の引き下げと韓国がアメリカにあわせて3500億ドルを投資することで合意していました。韓国政府は近く担当閣僚をアメリカに派遣し、ラトニック商務長官と直接、交渉を行う方針です。