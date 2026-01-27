ピボット分析東京時間（23:05現在） ドル円 現値153.26高値154.88安値153.00 156.31ハイブレイク 155.59抵抗2 154.43抵抗1 153.71ピボット 152.55支持1 151.83支持2 150.67ローブレイク ユーロ円 現値182.76高値183.69安値182.13 185.15ハイブレイク 184.42抵抗2 183.59抵抗1 182.86ピボット 182.03支持1 181.30支持2 180.47ローブレイク