衆議院選挙が27日公示され、12日間という真冬の短期決戦がスタートしました。長野市の旧市域や須坂市、中野市などが選挙区の長野1区は、前回選と同じ顔ぶれによる三つどもえの争いとなっています。初日の候補に密着。有権者に訴えたこととは…。【長野１区】※届け出順日本維新の会・新人若狭清史（45）中道改革連合・前職篠原孝（77）自民党・元職若林健太（62）■■若狭清史候補（維新・新）■■「今の心境、