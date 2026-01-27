広島県警は27日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島に所属する羽月隆太郎容疑者（25）を逮捕した。羽月容疑者は「使った覚えはありません」と容疑を否認している。キャンプインが5日後に迫る中で発覚した現役選手による前代未聞の事態。代走のスペシャリストを卒業し、攻撃面でも存在感を高めていただけに、逮捕の衝撃は計り知れない。広島県警によると昨年12月16日、110番通