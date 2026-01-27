第51回衆議院選挙が公示され、各党の党首が各地で支持を呼びかけました。自民党 高市総裁「日本列島を強く豊かに私たちは訴えております。まずは国民のみなさまにご信任をいただきたい。自民党と日本維新の会、これで過半数をとれなかったら私は内閣総理大臣をやめる」中道改革連合 野田共同代表「くらしを最優先で、暮らしをど真ん中に考え、生活者ファーストの理念のもとに政策を訴える、我々中道にご支援をいただけるか、これが