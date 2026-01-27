マンチェスター・ユナイテッドのMFパトリック・ドルグが右ハムストリングを負傷し、「数週間」の戦線離脱を迫られることになったようだ。イギリス『BBC』などが伝えている。21歳のドルグはデンマーク代表のMF。昨年2月にイタリアのレッチェから加入すると、若くして両サイドハーフの戦力に定着し、ここまでプレミアリーグ44試合に出場していた。特に新年の試合では大きく調子を上げており、前々節マンチェスター・C戦(◯2-0)、