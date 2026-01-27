日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。1月27日（火）の放送では、スタジオゲストに猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、IKKO、王林、YOUを迎えた。当記事では、1月27日（火）の放送内容を振り返り！TVer＆Huluでは見逃し配信中。■カーリングの強