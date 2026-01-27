内田有紀（50）が27日、90年代から所属したバーニングプロダクションを25年末で退所し、テンビーンズ合同会社に所属したと発表した。同社の公式サイトに「私、内田有紀は、2025年12月31日をもって長年在籍させていただいた株式会社バーニングプロダクションを退所し、これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ所属する運びとなりました」と文書を発表した。内田は「歳を重ねていく中で、これからの自分がどのよう