売掛金を支払わせるために客に売春するよう求めたとして、名古屋のホストが逮捕されました。 【写真を見る】女性客（39）に「俺にはお前しかいない」売掛金回収目的で売春持ち掛けた疑いで名古屋のホスト（30）を逮捕以前より女性客に売春させていたとみられるが容疑を否認ホストクラブからは「支払誓約書」も押収 逮捕されたのは中区栄のホストクラブ「YnicuS」の従業員鈴木龍慈容疑者（30）で、1月9日、39歳の女性客に対