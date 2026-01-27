巨人は２７日、公式ＳＮＳに宮崎市内で選手たちが行った決起集会の画像をアップ。２８日から始まる１軍の合同自主トレを前に、壮観な集合写真となった。前列には坂本勇人内野手、丸佳浩内野手らが座り、センターには新主将の岸田行倫捕手。その隣では移籍２年目のシーズンとなるリチャード内野手が笑みを浮かべている。選手会主催で「＃総勢７０人」「＃岸田行倫キャプテン」と記された決起集会。ファンも貴重なショットに「