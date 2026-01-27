北海道・せたな警察署は2026年1月27日、業務上横領の疑いで札幌市北区に住む配送業の男（59）を逮捕しました。男は今金町観光協会で勤務していた2021年12月17日、個人的に使う目的で観光協会の預金口座から17万6000円を引き出して着服し、横領した疑いが持たれています。男は、2014年4月から自主退職した2023年3月末までの9年間、今金町観光協会の事務局長として観光協会の預金口座の管理などの業務にあたっていました。警察により