AppleがiPhoneなど向けiOS 12.5.8をリリース！Appleは26日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において旧バージョン「iOS 12」の最新版「iOS 12.5.8（16H88）」および「iPadOS 12.5.8（16H88）」を提供開始したとお知らせしています。対象機種はiOS 12の対応機種ながら次のバージョン「iOS 13」以降や「iPadOS 13」以降には対応しないiPhone 5sおよびiPhone 6、