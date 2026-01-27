【ペルージャ（イタリア）２７日＝倉石千種】バレーのイタリア１部（セリエＡ）ペルージャに所属する日本代表の石川祐希が２７日、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第４戦のホーム・ラスパルマス戦（２８日）に向けた前日会見に出席した。チームは３連勝でＣ組首位に立つ。石川は、リーグ戦と合わせて今年８試合目の過密日程を戦うチームに貢献する決意を明かした。２５日のセリエＡトレンティーノ戦（３〇１）から