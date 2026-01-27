衆議院選挙が27日公示されました。県内5つの小選挙区には合計16人が立候補し、12日間の冬の選挙戦に入りました。16人の顔ぶれとそれぞれの第一声です。【長野１区】※届け出順日本維新の会・新人若狭清史（45）中道改革連合・前職篠原孝（77）自民党・元職若林健太（62）■維新・新若狭清史候補「自民党だけではできなかった、日本維新の会がいるから政治が動いているんだということをこの選挙で訴えていきたいと思