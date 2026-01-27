全11選挙区に42人が立候補した。前回2、10、11区で敗れた自民は、前職8人、元職1人、新人2人を擁立。唯一の空白区だった9区にも公認候補を立て、全勝を目指す。同じ与党の維新とは1、3、11区で競合する。野党は中道と国民の間で一定のすみ分けが成立したが、共産との共闘は整わず、与野党一騎打ちの構図は7区のみとなった。