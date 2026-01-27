札幌・厚別警察署は2026年1月27日、窃盗の疑いで無職の46歳の女と38歳の女と逮捕しました。2人は2025年12月27日午後2時半ごろ、札幌市厚別区にあるドラッグストアで、共謀してヘアミストやヘアトリートメントなど16点（販売価格合計3万8830円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2人は所持していたバッグに商品を隠して盗んだということです。被害にあった店舗から「女性2人組の万引き犯を確保した」と警察に