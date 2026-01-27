27日に公示された衆議院選挙。 県知事選と同じ、来月8日に投開票です。 県内の候補者の顔ぶれを、選挙区ごとに整理します。 ◆長崎1区… 旧外海町と旧琴海町を含む 長崎市全域 『長崎1区』は、5人が立候補。 有権者数は、2年前の前回から4600人あまり少ない、33万949人となっています。(1月26日時点) 候補者は届け出順に、以下の通りです。 【共産・新】内田 隆英 候補 【参政・新】松石 宗平 候補